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Сили оборони України відмінусували ще 1070 російських загарбників – Генштаб

Іван Д'яконовПонеділок, 30 червня 2025, 06:55
Сили оборони України відмінусували ще 1070 російських загарбників – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 070 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 020 010 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 1 020 010 (+1070) осіб,
  • танків – 10 980 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22 922 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29 718 (+29) од;
  • РСЗВ – 1 427 (+2) од;
  • засобів ППО – 1 190 (+1) од;
  • гелікоптерів – 340 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 796 (+172) од;
  • крилатих ракет – 3 436 (+42) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 593 (+85) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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