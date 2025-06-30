Сили оборони України відмінусували ще 1070 російських загарбників – Генштаб
Понеділок, 30 червня 2025, 06:55
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 070 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 020 010 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 1 020 010 (+1070) осіб,
- танків – 10 980 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22 922 (+7) од;
- артилерійських систем – 29 718 (+29) од;
- РСЗВ – 1 427 (+2) од;
- засобів ППО – 1 190 (+1) од;
- гелікоптерів – 340 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 796 (+172) од;
- крилатих ракет – 3 436 (+42) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 593 (+85) од.
Дані уточнюються.