Силы обороны Украины отминусовали еще 1070 российских захватчиков – Генштаб
Понедельник, 30 июня 2025, 06:55
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 970 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 016 720 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 1 020 010 (+1070) человек,
- танков – 10 980 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 22 922 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 29 718 (+29) ед;
- РСЗО – 1 427 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 190 (+1) ед;
- вертолетов – 340 (+3) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 796 (+172) ед.;
- крылатых ракет – 3 436 (+42) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 593 (+85) ед.
Данные уточняются.