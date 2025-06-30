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Росіяни влучили у сільгосппідприємство на Дніпропетровщині – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 30 червня 2025, 07:57
Росіяни влучили у сільгосппідприємство на Дніпропетровщині – ОВА
Наслідки російських обстрілів у Дніпропетровській області. Фото з Telegram Лисака

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, внаслідок влучання пошкоджено сільськогосподарське підприємство у Синельниківсьому районі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "За інформацією ПвК, вночі захисники неба збили над областю 4 БпЛА. Втім, є і влучання. У Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство, побиті трактори. Сталася пожежа".

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Деталі: Також загарбники обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами Нікопольський район області. Поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Руйнувань зазнали приватний будинок та газогін.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Дніпропетровська областьбезпілотники
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