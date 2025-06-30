Россияне попали в сельхозпредприятие на Днепропетровщине – ОВА
Понедельник, 30 июня 2025, 07:57
Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, в результате попадания повреждено сельскохозяйственное предприятие в Синельниковском районе.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "По информации ВК, ночью защитники неба сбили над областью 4 БпЛА. Впрочем, есть и попадания. В Маломихайловской общине Синельниковского района повреждено сельскохозяйственное предприятие, побиты тракторы. Произошел пожар".
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Детали: Также захватчики обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами Никопольский район области. Били по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой общинах. Разрушениям подверглись частный дом и газопровод.
Обошлось без погибших и пострадавших.