Россияне попали в сельхозпредприятие на Днепропетровщине – ОВА

Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области. Фото из Telegram Лысака

Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, в результате попадания повреждено сельскохозяйственное предприятие в Синельниковском районе.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "По информации ВК, ночью защитники неба сбили над областью 4 БпЛА. Впрочем, есть и попадания. В Маломихайловской общине Синельниковского района повреждено сельскохозяйственное предприятие, побиты тракторы. Произошел пожар".

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Детали: Также захватчики обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами Никопольский район области. Били по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой общинах. Разрушениям подверглись частный дом и газопровод.

Обошлось без погибших и пострадавших.