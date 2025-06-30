На фронті майже 140 боїв: 37 штурмів росіян захлинулось на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на 13 напрямках фронту відбулося 137 бойових зіткнень, 37 атак ворога захлинулось на Покровському напрямку, росіяни також безуспішно намагались просунутись на Придніпровському напрямку.

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Деталі: Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 352 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.

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На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

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На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.