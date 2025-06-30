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На фронте почти 140 боев: 37 штурмов россиян захлебнулось на Покровском направлении

Станислав ПогориловПонедельник, 30 июня 2025, 08:25
На фронте почти 140 боев: 37 штурмов россиян захлебнулось на Покровском направлении
фото: 67 ОМБр, Сухопутные войска

За прошедшие сутки на 13 направлениях фронта произошло 137 боевых столкновений, 37 атак врага захлебнулось на Покровском направлении, россияне также безуспешно пытались продвинуться на Приднепровском направлении.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов - сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

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На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово.

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На Северском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Луч, Лисовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Багатир, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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