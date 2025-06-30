На фронте почти 140 боев: 37 штурмов россиян захлебнулось на Покровском направлении
За прошедшие сутки на 13 направлениях фронта произошло 137 боевых столкновений, 37 атак врага захлебнулось на Покровском направлении, россияне также безуспешно пытались продвинуться на Приднепровском направлении.
Источник: сводка генштаба ВСУ
Детали: Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов - сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил семь атак - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Луч, Лисовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Багатир, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.