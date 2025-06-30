До Києва прибув новий глава МЗС Німеччини
Понеділок, 30 червня 2025, 08:28
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з першим візитом до Києва вранці 30 червня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: За даними видання, Вадефуль планує провести переговори з представниками уряду України.
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У Києві очільника німецького МЗС заявив, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини.
Також він додав, що глава РФ Володимир Путін намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями.
Передісторія:
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- Напередодні Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для Німеччини.
- В одному з нещодавніх виступів він також сказав, що Балтійське море – це зона, де ризик військового зіткнення "є цілком реальним".
- Також він висловив стурбованість, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і Іраном відвертає увагу від України.