До Києва прибув новий глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото зі сторінки політика в Facebook

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з першим візитом до Києва вранці 30 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: За даними видання, Вадефуль планує провести переговори з представниками уряду України.

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У Києві очільника німецького МЗС заявив, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини.

Також він додав, що глава РФ Володимир Путін намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями.

Передісторія:

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