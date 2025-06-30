В Киев прибыл новый глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото со страницы политика в Facebook

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Киев утром 30 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По данным издания, Вадефуль планирует провести переговоры с представителями правительства Украины.

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В Киеве глава немецкого МИД заявил, что "свобода и будущее Украины является важнейшей задачей" внешней политики и политики безопасности Германии.

Также он добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается подчинить Украину жестокими бомбардировками.

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