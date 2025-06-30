Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киев прибыл новый глава МИД Германии

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 30 июня 2025, 08:28
В Киев прибыл новый глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото со страницы политика в Facebook

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Киев утром 30 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По данным издания, Вадефуль планирует провести переговоры с представителями правительства Украины.

Реклама:

В Киеве глава немецкого МИД заявил, что "свобода и будущее Украины является важнейшей задачей" внешней политики и политики безопасности Германии.

Также он добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается подчинить Украину жестокими бомбардировками.

Предыстория

РЕКЛАМА:

КиевГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
обновленоРоссия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
Все новости...
Киев
В Киеве работала ПВО – Кличко
Действующий президент Польши прибыл в Киев с прощальным визитом
В Киеве пытались взорвать бойца "Азова", заложив взрывчатку в скутер
Последние новости
16:40
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
16:36
Модернизированная версия САУ "Богдана" получила международный патент
16:34
Нефтегазовые доходы России в июне упали на треть
16:32
футзалУкраинские клубы сыграют между собой в Лиге чемпионов – результаты жеребьевки
16:30
обновленоПутин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США
16:28
фото, видеоДо 47 человек возросло количество раненых от удара дронов РФ по ТЦК в Полтаве
16:15
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
16:05
Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам
16:00
Не лише "гормон стресу". Шо таке кортизол і як він впливає на організм – пояснює наука
15:54
Украинцы в мае получили рекордную сумму кэшбэка
Все новости...
Реклама:
Реклама: