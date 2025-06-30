В Киев прибыл новый глава МИД Германии
Понедельник, 30 июня 2025, 08:28
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Киев утром 30 июня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: По данным издания, Вадефуль планирует провести переговоры с представителями правительства Украины.
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В Киеве глава немецкого МИД заявил, что "свобода и будущее Украины является важнейшей задачей" внешней политики и политики безопасности Германии.
Также он добавил, что глава РФ Владимир Путин пытается подчинить Украину жестокими бомбардировками.
Предыстория:
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- Накануне Вадефуль предупредил о преуменьшении угрозы, которую Россия представляет для Германии.
- В одном из недавних выступлений он также сказал, что Балтийское море – это зона, где риск военного столкновения "вполне реален".
- Также он выразил обеспокоенность, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном отвлекает внимание от Украины.