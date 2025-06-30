Сибіга відповів главі МЗС Словаччини на пропозицію пробачити РФ "все, що сталося"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про "пробачення" Росії, зазначивши, що "почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів".

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Сибіги: "Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці".

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Деталі: Очільник українського МЗС також додав, що ті, "хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви".

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