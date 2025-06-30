Сибіга відповів главі МЗС Словаччини на пропозицію пробачити РФ "все, що сталося"
Понеділок, 30 червня 2025, 09:36
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про "пробачення" Росії, зазначивши, що "почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів".
Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова Сибіги: "Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці".
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Деталі: Очільник українського МЗС також додав, що ті, "хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви".
Що було раніше:
- Перед цим Бланар висловив думку, що врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну потребує налагодження комунікації з Росією.
- Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією, або "навіть пробачити все, що сталося".
- Представники влади Словаччини одні з небагатьох у Європі підтримують контакти з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
- Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після приходу до влади у 2023-му двічі здійснював візит до Москви та зустрічався з Владіміром Путіним.
- Крім того, Братислава гальмує ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Росії.