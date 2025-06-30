Сибига ответил главе МИД Словакии на предложение простить РФ "все, что произошло"
Понедельник, 30 июня 2025, 09:36
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление своего словацкого коллеги Юрая Бланара о "прощении" России, отметив, что "чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений".
Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь Сибиги: "Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке".
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Детали: Глава украинского МИД также добавил, что те, "кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".
Что предшествовало:
- Бланар выразил мнение, что урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину требует налаживания коммуникации с Россией.
- Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией, или "даже простить все, что произошло".
- Представители власти Словакии одни из немногих в Европе поддерживают контакты с Россией после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
- Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после прихода к власти в 2023-м дважды совершал визит в Москву и встречался с Владимиром Путиным.
- Кроме того, Братислава тормозит принятие санкций Европейского союза против России.