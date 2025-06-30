Сибига ответил главе МИД Словакии на предложение простить РФ "все, что произошло"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление своего словацкого коллеги Юрая Бланара о "прощении" России, отметив, что "чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений".

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Сибиги: "Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке".

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Детали: Глава украинского МИД также добавил, что те, "кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".

Что предшествовало: