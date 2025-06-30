Росіяни вранці з артилерії атакували Комишани на Херсонщині, загинув чоловік

У понеділок вранці російські загарбники обстріляли з артилерії селище Комишани Херсонської області, внаслідок чого загинув мешканець.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 30 червня 2025 року близько 5:00 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Комишани".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримав 47-річний чоловік.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 28 населених пунктів області та Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, стільникові вежі, господарчі споруди, складське приміщення та гараж.

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Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.