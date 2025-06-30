Россияне утром из артиллерии атаковали Камышаны на Херсонщине, погиб мужчина
В понедельник утром российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области, в результате чего погиб житель.
Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "По данным следствия, 30 июня 2025 года около 5:00 утра российские военные совершили артиллерийский обстрел поселка Камышаны".
Детали: Сообщается, что в результате атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина.
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 28 населенных пунктов области и Херсон.
Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, сотовые башни, хозяйственные постройки, складское помещение и гараж.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.