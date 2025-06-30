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Россияне утром из артиллерии атаковали Камышаны на Херсонщине, погиб мужчина

Станислав ПогориловПонедельник, 30 июня 2025, 10:01
Россияне утром из артиллерии атаковали Камышаны на Херсонщине, погиб мужчина
фото: Getty Images

В понедельник утром российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области, в результате чего погиб житель.

Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 30 июня 2025 года около 5:00 утра российские военные совершили артиллерийский обстрел поселка Камышаны".

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Детали: Сообщается, что в результате атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 28 населенных пунктов области и Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, сотовые башни, хозяйственные постройки, складское помещение и гараж.

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Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Херсонская областьобстрелжертвы
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