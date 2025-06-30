Кривий Ріг атакували "Шахеди": трьох людей поранено

Російські безпілотники вранці 30 червня атакували Кривий Ріг, за попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС

Пряма мова: "Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

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Деталі: Станом на 10.40, за даними Вілкула, є троє поранених внаслідок ворожої атаки, один з них "важкий", перебуває в операційній.

За даними Лисака, оборонці неба знищили 2 російські дрони. Внаслідок влучання у Кривому Розі виникла пожежа.

фото дснс

Серед поранених: чоловік 52 років – "важкий", 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.



Інформація щодо наслідків уточнюється.

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фото дснс

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.