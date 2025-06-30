Кривой Рог атаковали "Шахеды": три человека ранены

Российские беспилотники утром 30 июня атаковали Кривой Рог, три человека получили ранения.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ГСЧС

Прямая речь: "Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

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Детали: По состоянию на 10.40, по данным Вилкула, есть трое раненых в результате вражеской атаки, один из них "тяжелый", находится в операционной.

По данным Лысака, защитники неба уничтожили 2 российских дрона. В результате попадания в Кривом Роге возник пожар.

фото гсчс

Среди раненых: мужчина 52 лет - "тяжелый", 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

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Информация о последствиях уточняется.

фото гсчс

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.