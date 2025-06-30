Рада планувала змінити уряд 7 липня, але це перенесли з кількох причин

Влада мала намір замінити склад уряду 7 липня, однак, найімовірніше, це відбудеться пізніше через низку причин, одна з яких – відсутність у країні необхідної для прийняття рішення кількості нардепів.

Джерело: стаття "Української правди" "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля"

Пряма мова одного з топчиновників з президентської команди: "Перша ідея була така, щоб 7 чи 8 липня оголосити позачергове засідання Ради і там всіх звільнити і зразу призначити. Але так не вийшло, і трохи імпульс втрачений".

Реклама:

Деталі: За даними УП, дату голосування перенесли з кількох причин.

Перша – відсутність потрібної для прийняття рішень кількості депутатів в Україні. Через те, що в середині літа зазвичай проходить багато різного роду самітів та інших заходів, то депутати часто "підганяють" під ці робочі виїзди відпустки, щоб якийсь час побути з сім'ями за кордоном чи відпочити.

Щоб не провалити голосування, вирішили зачекати.

РЕКЛАМА:

"Проголосують все, але десь 15 липня, тоді буде плановий пленарний тиждень", – розповів УП співрозмовник у "Слузі народу".

Друга причина не форсувати заміну прем'єра – велика конференція з відновлення Ukraine Recovery Conference у Римі, яка має відбутись 10–11 липня. За словами одного з членів уряду, привезти туди всю делегацію у статусі в.о. було би просто "плювком в лице" італійським партнерам.

Третьою причиною стало те, що досі немає кандидатур на деякі Міністерства.

Наприклад, на посаду очільника багатостраждального Міністерства національної єдності, яке створили взимку 2024 року, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова і спробувати налагодити активну роботу із українцями за кордоном на випадок виборів.

"Потенціал для роботи з українцями за межами країни насправді колосальний. Але інтерес у влади до цієї теми дещо спав: швидких виборів поки не намічається, а підтримка за кордоном, м'яко кажучи, не відповідає очікуванням Банкової", – йдеться в статті.

Автор матеріалу припускає, що буде досить складно знайти когось, хто захоче ризикнути репутацією й очолити Міністерство національної єдності після скандалу з Чернишовим. За його даними, висока ймовірність того, що це міністерство "просто зіллють десь під МЗС чи кудись інде".

Передісторія: