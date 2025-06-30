Рада планировала сменить правительство 7 июля, но это перенесли по нескольким причинам

Власти намеревались заменить состав правительства 7 июля, однако, скорее всего, это произойдет позже по ряду причин, одна из которых – отсутствие в стране необходимого для принятия решения количества нардепов.

Источник: статья "Украинской правды" "Премьерка в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля"

Прямая речь одного из топ-чиновников из президентской команды: "Первая идея была такая, чтобы 7 или 8 июля объявить внеочередное заседание Рады и там всех уволить и сразу назначить. Но так не получилось, и немного импульс потерян".

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Детали: По данным УП, дату голосования перенесли по нескольким причинам.

Первая – отсутствие нужного для принятия решений количества депутатов в Украине. Так как в середине лета обычно проходит много разного рода саммитов и других мероприятий, то депутаты часто "подгоняют" под эти рабочие выезды отпуска, чтобы какое-то время побыть с семьями за границей или отдохнуть.

Чтобы не провалить голосование, решили подождать.

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"Проголосуют все, но где-то 15 июля, тогда будет плановая пленарная неделя", – рассказал УП собеседник в "Слуге народа".

Вторая причина не форсировать замену премьера – большая конференция по восстановлению Ukraine Recovery Conference в Риме, которая должна состояться 10-11 июля. По словам одного из членов правительства, привезти туда всю делегацию в статусе и.о. было бы просто "плевком в лицо" итальянским партнерам.

Третьей причиной стало то, что до сих пор нет кандидатур на некоторые Министерства.

Например, на должность главы многострадального Министерства национального единства, которое создали зимой 2024 года, чтобы трудоустроить в правительстве Алексея Чернышова и попытаться наладить активную работу с украинцами за рубежом на случай выборов.

"Потенциал для работы с украинцами за пределами страны на самом деле колоссальный. Но интерес у власти к этой теме несколько спал: скорых выборов пока не намечается, а поддержка за рубежом, мягко говоря, не соответствует ожиданиям Банковой", – говорится в статье.

Автор материала предполагает, что будет достаточно сложно найти кого-то, кто захочет рискнуть репутацией и возглавить Министерство национального единства после скандала с Чернышовым. По его данным, высока вероятность того, что это министерство "просто сольют где-то под МИД или куда-то еще".

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