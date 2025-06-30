Окупанти ударили по Миколаївщині – убили чоловіка і поранили жінку
Понеділок, 30 червня 2025, 11:02
Одна людина загинула та одна дістала поранення внаслідок російського обстрілу села Дмитрівка Миколаївської області вранці 30 червня.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram
Пряма мова очільника області: "Зранку росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка вбито 49-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку".
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Деталі: За словами Кіма, пошкоджено приватні будинки та магазин.
Били загарбники по Дмитрівці і 29 червня – пошкодили будинок, але минулося без постраждалих.
Уночі 30 червня ППО знищила на Миколаївщині один російський "Шахед".
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