Оккупанты ударили по Николаевщине – убили мужчину и ранили женщину
Понедельник, 30 июня 2025, 11:02
Один человек погиб и один получил ранения в результате российского обстрела села Дмитровка Николаевской области утром 30 июня.
Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь главы области: "Утром россияне обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину. В результате обстрела в селе Дмитровка убит 49-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина".
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Детали: По словам Кима, повреждены частные дома и магазин.
Били захватчики по Дмитровке и 29 июня – повредили дом, но обошлось без пострадавших.
Ночью 30 июня ПВО уничтожила на Николаевщине один российский "Шахед".