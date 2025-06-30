Оккупанты ударили по Николаевщине – убили мужчину и ранили женщину

Один человек погиб и один получил ранения в результате российского обстрела села Дмитровка Николаевской области утром 30 июня.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром россияне обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину. В результате обстрела в селе Дмитровка убит 49-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина".

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Детали: По словам Кима, повреждены частные дома и магазин.

Били захватчики по Дмитровке и 29 июня – повредили дом, но обошлось без пострадавших.

Ночью 30 июня ПВО уничтожила на Николаевщине один российский "Шахед".