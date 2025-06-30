18-й пакет санкцій проти РФ блокує Угорщина разом зі Словаччиною – джерело
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії блокує не лише Словаччина, але й Угорщина, повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова дипломата: "18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у п'ятницю, на засіданні послів ЄС, заблокувала не лише Словаччина. Угорщина також заявила, що затвердження пакету треба відкласти".
Деталі: Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.
Угорщина, за словами дипломата, не висунула конкретних умов.
Дипломат висловив упевненість, що обговорення 18 пакета санкцій нарівні послів ЄС не поновиться до того, як відбудеться візит делегації Єврокомісії в Братиславу 3 липня.
Передісторія:
- У день саміту ЄС з прем’єр-міністром Словаччини Фіцо особисто поговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але й після цього він продовжив виступати проти нового пакета санкцій. Тож на засіданні послів ЄС того ж дня 18-й пакет санкцій проти Росії не був затверджений.
- Втім, як писала "ЄвроПравда", думка Словаччини ще може змінитися. У приватних розмовах з "ЄвроПравдою" європейські посадовці висловлюють впевненість: за лічені дні зі Словаччиною буде угода і санкції розблокують"
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