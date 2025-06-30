18-й пакет санкций против РФ блокирует Венгрия вместе со Словакией – источник

18-й пакет санкций Европейского Союза против России блокирует не только Словакия, но и Венгрия, сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС на условиях анонимности.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь дипломата: "18-й пакет санкций Европейского Союза против России в пятницу, на заседании послов ЕС, заблокировала не только Словакия. Венгрия также заявила, что утверждение пакета надо отложить".

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Детали: Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии о последствиях полного отказа от российского газа с 2028 года.

Венгрия, по словам дипломата, не выдвинула конкретных условий.

Дипломат выразил уверенность, что обсуждение 18 пакета санкций на уровне послов ЕС не возобновится до того, как состоится визит делегации Еврокомиссии в Братиславу 3 июля.

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Предыстория:

В день саммита ЕС с премьер-министром Словакии Робертом Фицо лично поговорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но и после этого он продолжил выступать против нового пакета санкций. Поэтому на заседании послов ЕС в тот же день 18-й пакет санкций против России не был утвержден.

Впрочем, как писала "ЕвроПравда", мнение Словакии еще может измениться. В частных разговорах с "ЕвроПравдой" европейские чиновники выражают уверенность: за считанные дни со Словакией будет соглашение и санкции разблокируют.

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