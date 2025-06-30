Свириденко може очолити Кабмін і приведе в уряд кількох своїх людей – УП

Уже у липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.

Джерело: стаття УП "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля", нардеп Ярослав Железняк у соцмережах

Деталі: За інформацією УП, першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко можуть зробити новою очільницею уряду. Голосування щодо цього може відбутися уже в липні.

Реклама:

У разі формування нового уряду під керівництвом Свириденко, міністром Кабінету міністрів може стати керівниця Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

Водночас, Железняк повідомив, що новим міністром Кабміну можуть призначити першого заступника держсекретаря КМУ Констянтина Марʼєвича.

Крім цього Свириденко хоче зберегти вплив на рідне міністерство економіки, поставивши на посаду міністра свого заступника Олексія Соболева.

РЕКЛАМА:

Ще потенційна прем'єрка не проти була б поставити свою нинішню заступницю Тетяну Бережну на позицію міністерки соцполітики, яку наразі посідає Оксана Жолнович.