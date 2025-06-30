Свириденко может возглавить Кабмин и приведет в правительство нескольких своих людей – УП

Уже в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Источник: статья УП "Премьерка в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля", нардеп Ярослав Железняк в соцсетях

Детали: По информации УП, первого вице-премьера Юлию Свириденко могут сделать новой главой правительства. Голосование по этому поводу может состояться уже в июле.

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В случае формирования нового правительства под руководством Свириденко, министром Кабинета министров может стать руководитель Нацагентства по вопросам госслужбы Наталья Алюшина.

В то же время, Железняк сообщил, что новым министром Кабмина могут назначить первого заместителя госсекретаря КМУ Константина Марьевича.

Кроме этого Свириденко хочет сохранить влияние на родное министерство экономики, поставив на должность министра своего заместителя Алексея Соболева.

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Еще потенциальный премьер не против была бы поставить свою нынешнюю заместительницу Татьяну Бережную на позицию министра соцполитики, которую сейчас занимает Оксана Жолнович.