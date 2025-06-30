Винищувачі F-35 з осені захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі
Понеділок, 30 червня 2025, 12:38
Восени 2025 року Норвегія розгорне винищувачі F-35 у Польщі, збільшуючи свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону Північноатлантичного альянсу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Норвегії
Деталі: Норвезькі F-35 розгорнуть у Польщі для підтримки місії із захисту польського повітряного простору та ключового логістичного центру для надання допомоги Україні у Жешуві.
Реклама:
"Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
Передісторія:
- З грудня 2024 року для прикриття аеропорту у польському Жешуві задіяні норвезькі NASAMS.
- Повідомлялося, що наприкінці квітня Норвегія отримала всі 52 винищувачі F-35, замовлені у Сполучених Штатів.