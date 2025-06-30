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Винищувачі F-35 з осені захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 12:38
Винищувачі F-35 з осені захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі
винищувач F-35 Повітряних сил Норвегії. ілюстративне фото Getty Images

Восени 2025 року Норвегія розгорне винищувачі F-35 у Польщі, збільшуючи свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону Північноатлантичного альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Норвегії

Деталі: Норвезькі F-35 розгорнуть у Польщі для підтримки місії із захисту польського повітряного простору та ключового логістичного центру для надання допомоги Україні у Жешуві.

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"Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Передісторія:

  • З грудня 2024 року для прикриття аеропорту у польському Жешуві задіяні норвезькі NASAMS.
  • Повідомлялося, що наприкінці квітня Норвегія отримала всі 52 винищувачі F-35, замовлені у Сполучених Штатів.

Норвегіядопомога УкраїнівинищувачіПольща
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