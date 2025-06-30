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Истребители F-35 с осени будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПонедельник, 30 июня 2025, 12:38
Истребители F-35 с осени будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
истребитель F-35 Воздушных сил Норвегии. иллюстративное фото Getty Images

Осенью 2025 года Норвегия развернет истребители F-35 в Польше, увеличивая свой вклад в противовоздушную и противоракетную оборону Североатлантического альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Норвегии

Детали: Норвежские F-35 развернут в Польше для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.

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"Это очень важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", - заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Предыстория:

  • С декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.
  • Сообщалось, что в конце апреля Норвегия получила все 52 истребителя F-35, заказанные у Соединенных Штатов.

Норвегияпомощь УкраинеистребителиПольша
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