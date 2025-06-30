Истребители F-35 с осени будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
Понедельник, 30 июня 2025, 12:38
Осенью 2025 года Норвегия развернет истребители F-35 в Польше, увеличивая свой вклад в противовоздушную и противоракетную оборону Североатлантического альянса.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Норвегии
Детали: Норвежские F-35 развернут в Польше для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.
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"Это очень важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", - заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.
Предыстория:
- С декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.
- Сообщалось, что в конце апреля Норвегия получила все 52 истребителя F-35, заказанные у Соединенных Штатов.