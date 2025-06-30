Росіяни вдарили дроном по Херсону: поранено чоловіка, згоріло авто

Скриншот з відео з Facebook Олександра Прокудіна

Одна людина постраждала та вщент вигорів автомобіль внаслідок російської атаки безпілотником у Херсоні вранці 30 червня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Facebook

Пряма мова очільника області: "Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено. У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: У постраждалого уламкові поранення спини та опіки ніг.

Прокудін також повідомив про загибель 67-річної жительки Корабельного району Херсона, яка дістала смертельне поранення через російську атаку 29 червня.