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Росіяни вдарили дроном по Херсону: поранено чоловіка, згоріло авто

Ірина БалачукПонеділок, 30 червня 2025, 12:51
Росіяни вдарили дроном по Херсону: поранено чоловіка, згоріло авто
Скриншот з відео з Facebook Олександра Прокудіна

Одна людина постраждала та вщент вигорів автомобіль внаслідок російської атаки безпілотником у Херсоні вранці 30 червня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Facebook

Пряма мова очільника області: "Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено. У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік".

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Деталі: У постраждалого уламкові поранення спини та опіки ніг. 

Прокудін також повідомив про загибель 67-річної жительки Корабельного району Херсона, яка дістала смертельне поранення через російську атаку 29 червня.

Херсонбезпілотникипожежа
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