Россияне ударили дроном по Херсону: ранен мужчина, сгорело авто

Скриншот из видео из Facebook Александра Прокудина

Один человек пострадал и полностью выгорел автомобиль в результате российской атаки беспилотником в Херсоне утром 30 июня.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь главы области: "Ориентировочно в 11:00 россияне атаковали с дрона Центральный район Херсона. Из-за вражеского удара сгорело одно транспортное средство, еще одно – повреждено. В больнице сейчас находится 51-летний мужчина".

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Детали: У пострадавшего осколочные ранения спины и ожоги ног.

Прокудин также сообщил о гибели 67-летней жительницы Корабельного района Херсона, которая получила смертельное ранение из-за российского удара 29 июня.