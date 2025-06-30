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Россияне ударили дроном по Херсону: ранен мужчина, сгорело авто

Ирина БалачукПонедельник, 30 июня 2025, 12:51
Россияне ударили дроном по Херсону: ранен мужчина, сгорело авто
Скриншот из видео из Facebook Александра Прокудина

Один человек пострадал и полностью выгорел автомобиль в результате российской атаки беспилотником в Херсоне утром 30 июня.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь главы области: "Ориентировочно в 11:00 россияне атаковали с дрона Центральный район Херсона. Из-за вражеского удара сгорело одно транспортное средство, еще одно – повреждено. В больнице сейчас находится 51-летний мужчина".

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Детали: У пострадавшего осколочные ранения спины и ожоги ног.

Прокудин также сообщил о гибели 67-летней жительницы Корабельного района Херсона, которая получила смертельное ранение из-за российского удара 29 июня.

Херсонбеспилотникипожар
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