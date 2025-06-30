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Росіяни уперше атакували Харків дроном нового типу "Чєрніка"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 червня 2025, 13:04
Росіяни уперше атакували Харків дроном нового типу Чєрніка
БпЛА "Черніка", фото: скриншот з відео

Мер Харкова Ігор Терхов повідомив, що російські загарбники уперше застосували для удару по Харкову дрон нового типу "Чєрніка".

Джерело: Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Російський агресор не полишає спроб завдати шкоди Харкову. За останній тиждень наше місто пережило 16 ворожих атак. Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Чєрніка".

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Деталі: Мер пояснив, що цей дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію", але має іншу конструкцію. На даний час внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Також Терехов розповів, що загалом за останні сім днів від ударів по Харкову постраждали чотири особи, серед них - дитина.

Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства.

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Довідково: БпЛА "Черніка-2" відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби. Дрон здійснює політ до цілі в автоматичному режимі, але для збільшення точності ураження управління перехоплюється людиною і в ручному режимі доводиться до цілі.

безпілотникиРосіяросійсько-українська війнаХарків
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