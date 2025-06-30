Россияне впервые атаковали Харьков дроном нового типа "Черника"

Мэр Харькова Игорь Терхов сообщил, что российские захватчики впервые применили для удара по Харькову дрон нового типа "Черника".

Источник: Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Российский агрессор не оставляет попыток нанести вред Харькову. За последнюю неделю наш город пережил 16 вражеских атак. Чаще всего враг бил "Шахедами", но также специалисты департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника".

Реклама:

Детали: Мэр пояснил, что этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В настоящее время в результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Также Терехов рассказал, что всего за последние семь дней от ударов по Харькову пострадали четыре человека, среди них - ребенок.

Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия.

РЕКЛАМА:

Справка: БпЛА "Черника-2" отличается большей устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы. Дрон осуществляет полет к цели в автоматическом режиме, но для увеличения точности поражения управление перехватывается человеком и в ручном режиме доводится до цели.