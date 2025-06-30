З главою МЗС Німеччини до Києва прибула делегація зі збройової промисловості

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото зі сторінки політика в Facebook

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що разом з ним до Києва прибула делегація зі сфери оборонної промисловості.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію Вадефуля з його українським колегою Андрієм Сибігою у Києві 30 червня

Пряма мова німецького міністра: "Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і більше виробляти для власної оборони, адже ваші потреби величезні".

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Деталі: Він додав, що наразі Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці.

"Наша співпраця в оборонній сфері – це справжній козир. Вона є логічним продовженням наших поставок матеріалів, і ми навіть можемо отримати від цього взаємну вигоду, адже завдяки вашій винахідливості та досвіду ми також стаємо кращими. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб допомогти Україні, щоб вона могла вести переговори з позиції сили", – наголосив Вадефуль.

Він також підкреслив, що коли очільник Кремля Володимир Путін говорить про мир, то це є чистим блефом.

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"Його нібито готовність до переговорів – це лише фасад. Він хоче, про що він ще раз чітко заявив, підкорити всю Україну і одночасно налякати всю Європу", – сказав німецький міністра.

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