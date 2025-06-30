С главой МИД Германии в Киев прибыла делегация из оружейной промышленности
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что вместе с ним в Киев прибыла делегация из сферы оборонной промышленности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Вадефуля с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве 30 июня
Прямая речь немецкого министра: "Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и больше производить для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны".
Детали: Он добавил, что сейчас Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества.
"Наше сотрудничество в оборонной сфере – это настоящий козырь. Оно является логическим продолжением наших поставок материалов, и мы даже можем получить от этого взаимную выгоду, ведь благодаря вашей изобретательности и опыту мы также становимся лучше. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Украине, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы", – подчеркнул Вадефуль.
Он также отметил, что когда глава Кремля Владимир Путин говорит о мире, то это является чистым блефом.
"Его якобы готовность к переговорам – это лишь фасад. Он хочет, о чем он еще раз четко заявил, подчинить всю Украину и одновременно напугать всю Европу", – сказал немецкий министр.
Предыстория:
- Стоит отметить, что еще осенью 2024 года официально зарегистрировали совместное предприятие немецкого оружейного концерна Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".
- В начале июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.