С главой МИД Германии в Киев прибыла делегация из оружейной промышленности

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото со страницы политика в Facebook

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что вместе с ним в Киев прибыла делегация из сферы оборонной промышленности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Вадефуля с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве 30 июня

Прямая речь немецкого министра: "Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и больше производить для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны".

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Детали: Он добавил, что сейчас Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества.

"Наше сотрудничество в оборонной сфере – это настоящий козырь. Оно является логическим продолжением наших поставок материалов, и мы даже можем получить от этого взаимную выгоду, ведь благодаря вашей изобретательности и опыту мы также становимся лучше. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Украине, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы", – подчеркнул Вадефуль.

Он также отметил, что когда глава Кремля Владимир Путин говорит о мире, то это является чистым блефом.

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"Его якобы готовность к переговорам – это лишь фасад. Он хочет, о чем он еще раз четко заявил, подчинить всю Украину и одновременно напугать всю Европу", – сказал немецкий министр.

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