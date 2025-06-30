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ЄС на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії

Ірина Кутєлєва, Тетяна ВисоцькаПонеділок, 30 червня 2025, 13:49
ЄС на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії
Фото: Getty Images

У Європейський союзі оголосили про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Джерело: глава європейської дипломатії Кая Каллас написала в Х, інформує "Європейська правда"

Деталі: Як зазначила топдипломатка ЄС, тиск на Росію продовжуватиметься, поки вона не припинить свою розв’язану війну проти України.

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"Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну", – наголосила Каллас.

Співрозмовник "Європейської правди", коментуючи це рішення, розповів, що за підсумками письмової процедури всі 27 країн ЄС підписали документ щодо продовження секторальних санкцій.

"Отже: санкції продовжено до 31 січня 2026 року", – додав він.

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Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.   

Співрозмовник "ЄвроПравди" розповідав, що у п’ятницю, 27 червня, комітет постійних представників Європейського Союзу фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Мова йде про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.

ЄСсанкціїРосія
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