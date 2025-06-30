ЕС на полгода продлил секторальные санкции против России

В Европейском союзе объявили об официальном продлении секторальных санкций против России еще на полгода.

Источник: глава европейской дипломатии Кая Каллас написала в Х, информирует "Европейская правда"

Детали: Как отметила топ-дипломат ЕС, давление на Россию будет продолжаться, пока она не прекратит свою развязанную войну против Украины.

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"Каждая санкция ослабляет способность России вести войну", – подчеркнула Каллас.

Собеседник "Европейской правды", комментируя это решение, рассказал, что по итогам письменной процедуры все 27 стран ЕС подписали документ о продлении секторальных санкций.

"Итак: санкции продлены до 31 января 2026 года", – добавил он.

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Отметим, 26 июня лидеры Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.

Собеседник "ЕвроПравды" рассказывал, что в пятницу, 27 июня, комитет постоянных представителей Европейского Союза фактически одобрил продление секторальных санкций против России еще на полгода.

Речь идет о санкциях против целых секторов или отраслей экономики РФ или направлений работы российского бизнеса.