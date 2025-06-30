У Німеччині закликали ЄС "пошукати" у себе додаткові ППО для Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок, 30 червня заявив, що він та глава Міноборони країни виступили зі спільним листом до європейських партнерів знайти можливість передачі Україні додаткових систем ППО.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час свого візиту до Києва глава МЗС Німеччини наголосив на тому, що впродовж останніх тижнів Росія посилила повітряні атаки на українські регіони. "Тому нам потрібно ще більше систем протиповітряної оборони, здатних захищати Україну на всіх частотах і на всіх висотах", – наголосив він.

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Вадефуль запевнив – його країна "буде використовувати всі можливі засоби" та розповів про лист до європейських партнерів Німеччини.

Пряма мова: "Звичайно, німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також ще раз обговоримо це з нашими європейськими партнерами, і є спільний лист від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та від мене до наших європейських партнерів, щоб перевірити, чи всі системи, які ви маєте в наявності, дійсно необхідні зараз, чи можна передати окремі системи Україні".

Деталі: Цього ж дня він розповів про те, що з ним до Києва прибула делегація зі сфери оборонної промисловості.

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