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В Германии призвали ЕС "поискать" у себя дополнительные ПВО для Украины

Уляна КричковскаяПонедельник, 30 июня 2025, 13:58
В Германии призвали ЕС поискать у себя дополнительные ПВО для Украины
Йоханн Вадефуль среди военных, фото: соцсеть Х

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник, 30 июня заявил, что он и глава Минобороны страны выступили с совместным письмом к европейским партнерам найти возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время своего визита в Киев глава МИД Германии отметил, что в течение последних недель Россия усилила воздушные атаки на украинские регионы. "Поэтому нам нужно еще больше систем противовоздушной обороны, способных защищать Украину на всех частотах и на всех высотах", - подчеркнул он.

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Вадефуль заверил - его страна "будет использовать все возможные средства" и рассказал о письме к европейским партнерам Германии.

Прямая речь: "Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы также еще раз обсудим это с нашими европейскими партнерами, и есть совместное письмо от министра обороны Германии Бориса Писториуса и от меня к нашим европейским партнерам, чтобы проверить, все ли системы, которые вы имеете в наличии, действительно необходимы сейчас, можно ли передать отдельные системы Украине".

Детали: В этот же день он рассказал о том, что с ним в Киев прибыла делегация из сферы оборонной промышленности.

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Что предшествовало:

ГерманияПВОУкраина
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