У Румунії автобус з українцями в'їхав у мікроавтобус: загинула жінка

Автобус з 60 українцями зіткнувся з мікроавтобусом на північному сході Румунії, внаслідок аварії одна людина загинула.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Аварія сталась вранці 30 червня на трасі DN2 у жудці Бакеу. Автобус, у якому було 60 громадян України, у тому числі 21 дитина, зіткнувся з румунським мікроавтобусом, де також були пасажири. За попередньою інформацією, мікроавтобус стояв на узбіччі і автобус в’їхав у нього.

Реклама:

У поліції Бакеу повідомили, що внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі, ще чотири людини з нього отримали травми, їх було госпіталізовано в серйозному стані. Шпиталізували також одну людину з автобуса, ще шістьом, у тому числі двом дітям, надали достатню допомогу на місці.

Громадянство 40-річного водія автобуса не вказують, згадуючи лише, що він не громадянин Румунії. Тест на алкогольне сп’яніння виявився негативним.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Минулого тижня біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.