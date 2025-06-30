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У Румунії автобус з українцями в'їхав у мікроавтобус: загинула жінка

Марія Ємець, Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 14:45
У Румунії автобус з українцями в'їхав у мікроавтобус: загинула жінка
фото Alo, Iași/ Facebook

Автобус з 60 українцями зіткнувся з мікроавтобусом на північному сході Румунії, внаслідок аварії одна людина загинула.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Аварія сталась вранці 30 червня на трасі DN2 у жудці Бакеу. Автобус, у якому було 60 громадян України, у тому числі 21 дитина, зіткнувся з румунським мікроавтобусом, де також були пасажири. За попередньою інформацією, мікроавтобус стояв на узбіччі і автобус в’їхав у нього.

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У поліції Бакеу повідомили, що внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі, ще чотири людини з нього отримали травми, їх було госпіталізовано в серйозному стані. Шпиталізували також одну людину з автобуса, ще шістьом, у тому числі двом дітям, надали достатню допомогу на місці.

Громадянство 40-річного водія автобуса не вказують, згадуючи лише, що він не громадянин Румунії. Тест на алкогольне сп’яніння виявився негативним.

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Що передувало: Минулого тижня біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.

РумуніяДТП
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