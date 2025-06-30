В Румынии автобус с украинцами въехал в микроавтобус: погибла женщина

Автобус с 60 украинцами столкнулся с микроавтобусом на северо-востоке Румынии, в результате аварии один человек погиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Авария произошла утром 30 июня на трассе DN2 в жудеце Бакэу. Автобус, в котором было 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенок, столкнулся с румынским микроавтобусом, где также были пассажиры. По предварительной информации, микроавтобус стоял на обочине и автобус въехал в него.

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В полиции Бакеу сообщили, что в результате аварии погибла 29-летняя женщина из Румынии, которая была в микроавтобусе, еще четыре человека из него получили травмы, они были госпитализированы в серьезном состоянии. Госпитализировали также одного человека из автобуса, еще шестерым, в том числе двум детям, оказали достаточную помощь на месте.

Гражданство 40-летнего водителя автобуса не указывают, упоминая лишь, что он не гражданин Румынии. Тест на алкогольное опьянение оказался отрицательным.

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Что предшествовало: На прошлой неделе возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.