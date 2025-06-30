Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Олексіївки вдалося відтіснити окупантів "далі від Сум"
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у прикордонні Сумської області ситуація стабілізована, а противника вдалося відтіснити далі від Сум, просунувшись в районі населеного пункту Олексіївка.
Джерело: повідомлення Генерального штабу ЗСУ
Дослівно: "На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області.
Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум".
Деталі: В Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни задіяли на цьому напрямку найкращі бригади і використовують далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони.
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Передісторія:
- Орієнтовно 22-23 червня російська армія вдарила ствольною артилерією до села Піщане, що розташоване одразу за Сумами. Від точки прильоту до межі Сум – менше кілометра.