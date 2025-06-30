Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Алексеевки удалось оттеснить оккупантов "дальше от Сум"

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в приграничной зоне Сумской области ситуация стабилизирована, а противника удалось оттеснить дальше от Сум, продвинувшись в районе населенного пункта Алексеевка.

Источник: сообщение Генерального штаба ВСУ

Дословно: "В настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница РФ – плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

Реклама:

Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум".

Детали: В Генштабе ВСУ заявили, что россияне задействовали на этом направлении лучшие бригады и используют дальнобойную артиллерию, авиацию и ударные дроны.

Читайте также: Наблюдения УП из Сумщины

РЕКЛАМА:

Предыстория: