Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Алексеевки удалось оттеснить оккупантов "дальше от Сум"
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в приграничной зоне Сумской области ситуация стабилизирована, а противника удалось оттеснить дальше от Сум, продвинувшись в районе населенного пункта Алексеевка.
Источник: сообщение Генерального штаба ВСУ
Дословно: "В настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница РФ – плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.
Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум".
Детали: В Генштабе ВСУ заявили, что россияне задействовали на этом направлении лучшие бригады и используют дальнобойную артиллерию, авиацию и ударные дроны.
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Предыстория:
- Ориентировочно 22-23 июня российская армия нанесла удар ствольной артиллерией по селу Песчаное, расположенному сразу за Сумами. От точки прилета до границы Сум – менее километра.