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Бійці ССО знищили російську розвідгрупу на кордоні

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 16:00
Бійці ССО знищили російську розвідгрупу на кордоні
ілюстративне фото 6-го полку ССО "Рейнджер"

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували розвідувальну групу противника, яка намагалась зайти на територію України з боку Росії, одного солдата РФ взято в полон.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що оператори 6-го полку ССО "Рейнджер" провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.

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В результаті запеклого бою групу противника було знищено, одного російського військового бійці ССО взяли в полон.

ССОвійна
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