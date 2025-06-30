Бійці ССО знищили російську розвідгрупу на кордоні

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували розвідувальну групу противника, яка намагалась зайти на територію України з боку Росії, одного солдата РФ взято в полон.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що оператори 6-го полку ССО "Рейнджер" провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.

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В результаті запеклого бою групу противника було знищено, одного російського військового бійці ССО взяли в полон.