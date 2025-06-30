Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы ССО уничтожили российскую разведгруппу на границе

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 июня 2025, 16:00
Бойцы ССО уничтожили российскую разведгруппу на границе
иллюстративное фото 6-го полка ССО "Рейнджер"

Воины Сил специальных операций ВСУ ликвидировали разведывательную группу противника, которая пыталась зайти на территорию Украины со стороны России, один солдат взят в плен.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что операторы 6-го полка ССО "Рейнджер" провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией. На Северослобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

Реклама:

В результате ожесточенного боя группа противника была уничтожена, одного российского военного бойцы ССО взяли в плен.

ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц о поставках Украине Taurus: Это остается вариантом
Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе
обновленоДроны ГУР зажгли нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ
СВР: Путин и российские чиновники резко изменили риторику о деньгах на войну
Макрон в разговоре призвал Путина к прекращению огня в Украине
Избиение офицера "Азов": суд перенес заседание, потому что подозреваемые военные не пришли – СМИ
Все новости...
ССО
ССО и СБУ уничтожили два самолета СУ-34 в Волгоградской области РФ, еще два повреждены
ССО поразили нефтебазу врага в Ростовской области
Генштаб: ССО ударили по аэродрому "Саваслейка", поражены два российских самолета
Последние новости
08:30
обновлено, фото, видео Харьков атаковали российские БПЛА: раздался взрыв, возник пожар
08:19
Защитники отбили 77 атак россиян на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
08:07
фото, видео Авиакатастрофа самолета возле Актау: СМИ получили запись, на которой россиянин отдает приказ открыть огонь
08:04
боксУспешное возвращение на ринг: Деревянченко нокаутировал Рамоса
07:49
фото Оккупанты повредили частное предприятие и фермерское хозяйство на Днепропетровщине
07:29
Россияне обстреляли Херсон: ранен мужчина
07:14
ВСУ обезвредили еще 1 110 оккупантов за сутки
06:50
фотоРоссияне обстреляли больницу в Херсоне, 8 пострадавших
06:22
видеоПрокуратура показала последствия вражеского ночного удара по Харькову
05:58
Трамп заявил, что хочет "убрать" из США опасных преступников
Все новости...
Реклама:
Реклама: