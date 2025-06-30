Бойцы ССО уничтожили российскую разведгруппу на границе

Воины Сил специальных операций ВСУ ликвидировали разведывательную группу противника, которая пыталась зайти на территорию Украины со стороны России, один солдат взят в плен.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что операторы 6-го полка ССО "Рейнджер" провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией. На Северослобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

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В результате ожесточенного боя группа противника была уничтожена, одного российского военного бойцы ССО взяли в плен.