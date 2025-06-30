У Баку затримали двох агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан

В Азербайджані повідомили про затримання двох агентів російської спецслужби, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на APA

Деталі: Поліція Баку від ранку 30 червня проводила операцію в офісі Sputnik Азербайджан (Бакинське відділення російського МІА "Россия сегодня").

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В ході операції азербайджанського МВС було затримано двоє співробітників ФСБ Росії, які працюють в цьому агентстві.

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор Sputnik Азербайджан Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.

У лютому Азербайджан ухвалив рішення про призупинення діяльності агентства Sputnik Азербайджан.

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Рішення мало на меті забезпечити паритет у діяльності державних ЗМІ Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів в країні: кількість журналістів Sputnik Азербайджан які працюють в Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів АЗЕРТАДЖ в Росії.

Однак редакція Sputnik Азербайджан проігнорувала це рішення: редакція та колектив не припиняли свою діяльність.

Передісторія: