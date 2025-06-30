У Баку затримали двох агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан
В Азербайджані повідомили про затримання двох агентів російської спецслужби, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на APA
Деталі: Поліція Баку від ранку 30 червня проводила операцію в офісі Sputnik Азербайджан (Бакинське відділення російського МІА "Россия сегодня").
В ході операції азербайджанського МВС було затримано двоє співробітників ФСБ Росії, які працюють в цьому агентстві.
Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор Sputnik Азербайджан Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.
У лютому Азербайджан ухвалив рішення про призупинення діяльності агентства Sputnik Азербайджан.
Рішення мало на меті забезпечити паритет у діяльності державних ЗМІ Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів в країні: кількість журналістів Sputnik Азербайджан які працюють в Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів АЗЕРТАДЖ в Росії.
Однак редакція Sputnik Азербайджан проігнорувала це рішення: редакція та колектив не припиняли свою діяльність.
Передісторія:
- Нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.
- Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки було затримано.
- Зокрема, у неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".
- Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви.
- Натомість у Кремлі заявили, що робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для демаршів.