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У Баку затримали двох агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 16:15
У Баку затримали двох агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан
фото ru.apa.az

В Азербайджані повідомили про затримання двох агентів російської спецслужби, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на APA

Деталі: Поліція Баку від ранку 30 червня проводила операцію в офісі Sputnik Азербайджан (Бакинське відділення російського МІА "Россия сегодня").

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В ході операції азербайджанського МВС було затримано двоє співробітників ФСБ Росії, які працюють в цьому агентстві.

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор Sputnik Азербайджан Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.

У лютому Азербайджан ухвалив рішення про призупинення діяльності агентства Sputnik Азербайджан.

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Рішення мало на меті забезпечити паритет у діяльності державних ЗМІ Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів в країні: кількість журналістів Sputnik Азербайджан які працюють в Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів АЗЕРТАДЖ в Росії.

Однак редакція Sputnik Азербайджан проігнорувала це рішення: редакція та колектив не припиняли свою діяльність.

Передісторія:

  • Нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.
  • Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки було затримано.
  • Зокрема, у неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".
  • Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви.
  • Натомість у Кремлі заявили, що робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для демаршів.

АзербайджанРосіяшпигунство
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