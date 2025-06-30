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В Баку задержали двух агентов ФСБ РФ, которые работали в Sputnik Азербайджан

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПонедельник, 30 июня 2025, 16:15
В Баку задержали двух агентов ФСБ РФ, которые работали в Sputnik Азербайджан
фото ru.apa.az

В Азербайджане сообщили о задержании двух агентов российской спецслужбы, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на APA

Детали: Полиция Баку с утра 30 июня проводила операцию в офисе Sputnik Азербайджан (Бакинское отделение российского МИА "Россия сегодня").

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В ходе операции азербайджанского МВД были задержаны двое сотрудников ФСБ России, работающих в этом агентстве.

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

В феврале Азербайджан принял решение о приостановлении деятельности агентства Sputnik Азербайджан.

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Решение имело целью обеспечить паритет в деятельности государственных СМИ Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране: количество журналистов Sputnik Азербайджан, работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов АЗЕРТАДЖ в России.

Однако редакция Sputnik Азербайджан проигнорировала это решение: редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.

Предыстория:

  • Стоит отметить, что недавно между Баку и Москвой разгорелся скандал после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.
  • Азербайджанские власти публично выступили с критикой России после облавы российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которой погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.
  • В частности, в воскресенье стало известно об отмене в Азербайджане всех культурных мероприятий, запланированных к проведению "российскими государственными и частными организациями".
  • Кроме того, был отменен визит парламентской делегации Азербайджана в Москву.
  • В свою очередь в Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

АзербайджанРосcияшпионаж
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