В Баку задержали двух агентов ФСБ РФ, которые работали в Sputnik Азербайджан
В Азербайджане сообщили о задержании двух агентов российской спецслужбы, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на APA
Детали: Полиция Баку с утра 30 июня проводила операцию в офисе Sputnik Азербайджан (Бакинское отделение российского МИА "Россия сегодня").
В ходе операции азербайджанского МВД были задержаны двое сотрудников ФСБ России, работающих в этом агентстве.
Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
В феврале Азербайджан принял решение о приостановлении деятельности агентства Sputnik Азербайджан.
Решение имело целью обеспечить паритет в деятельности государственных СМИ Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране: количество журналистов Sputnik Азербайджан, работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов АЗЕРТАДЖ в России.
Однако редакция Sputnik Азербайджан проигнорировала это решение: редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.
Предыстория:
- Стоит отметить, что недавно между Баку и Москвой разгорелся скандал после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.
- Азербайджанские власти публично выступили с критикой России после облавы российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которой погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.
- В частности, в воскресенье стало известно об отмене в Азербайджане всех культурных мероприятий, запланированных к проведению "российскими государственными и частными организациями".
- Кроме того, был отменен визит парламентской делегации Азербайджана в Москву.
- В свою очередь в Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.