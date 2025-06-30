В Баку задержали двух агентов ФСБ РФ, которые работали в Sputnik Азербайджан

В Азербайджане сообщили о задержании двух агентов российской спецслужбы, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на APA

Детали: Полиция Баку с утра 30 июня проводила операцию в офисе Sputnik Азербайджан (Бакинское отделение российского МИА "Россия сегодня").

Реклама:

В ходе операции азербайджанского МВД были задержаны двое сотрудников ФСБ России, работающих в этом агентстве.

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

В феврале Азербайджан принял решение о приостановлении деятельности агентства Sputnik Азербайджан.

РЕКЛАМА:

Решение имело целью обеспечить паритет в деятельности государственных СМИ Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране: количество журналистов Sputnik Азербайджан, работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов АЗЕРТАДЖ в России.

Однако редакция Sputnik Азербайджан проигнорировала это решение: редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.

Предыстория: