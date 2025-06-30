ЗСУ знищили групу ворога на Сумському напрямку: затрофеїли ніж-легенду

Розвідники 225 окремого штурмового полку ЗСУ знищили ворожу групу, яка висувалася в напрямку Сум.

Джерело: відео 225 ОШП

Деталі: Штурмовики також узяли трофей – НРС, тобто ніж розвідника спеціальний. За словами військових, це – унікальна розробка 1970-х, яку виробляли на Тульському збройовому заводі.

Реклама:

Він поєднує холодну й вогнепальну зброю в одному корпусі. НРС має якісне лезо з пилкою на обусі – для перерізання металевих прутів товщиною до 1 см. Головна особливість – система одиночного пострілу. Прицільна дальність – до 25 метрів.

Розвідники 225 окремого штурмового полку ЗСУ знищили ворожу групу на Сумщині. Захопили незвичний трофей... pic.twitter.com/wnP1sqH0i7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 30, 2025

РЕКЛАМА:

Командир полку майор Олег Ширяєв, обізнаний у ножовому бою, зізнається: уперше бачить таку зброю наживо.

Пряма мова: "Ми справді довго думали, що ніж, який ще й стріляє, – це радянський міф. Але коли затрофеїли його – переконалися: такий екземпляр існує".