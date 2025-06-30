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ЗСУ знищили групу ворога на Сумському напрямку: затрофеїли ніж-легенду

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 17:41
ЗСУ знищили групу ворога на Сумському напрямку: затрофеїли ніж-легенду
НРС і НР-2. ілюстративне фото з Вікіпедії

Розвідники 225 окремого штурмового полку ЗСУ знищили ворожу групу, яка висувалася в напрямку Сум.

Джерело: відео 225 ОШП

Деталі: Штурмовики також узяли трофей – НРС, тобто ніж розвідника спеціальний. За словами військових, це – унікальна розробка 1970-х, яку виробляли на Тульському збройовому заводі.

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Він поєднує холодну й вогнепальну зброю в одному корпусі. НРС має якісне лезо з пилкою на обусі – для перерізання металевих прутів товщиною до 1 см. Головна особливість – система одиночного пострілу. Прицільна дальність – до 25 метрів.

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Командир полку майор Олег Ширяєв, обізнаний у ножовому бою, зізнається: уперше бачить таку зброю наживо.

Пряма мова: "Ми справді довго думали, що ніж, який ще й стріляє, – це радянський міф. Але коли затрофеїли його – переконалися: такий екземпляр існує".

Збройні силивійнаСумська область
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