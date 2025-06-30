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ВСУ уничтожили группу врага на Сумском направлении: затрофеили легендарный нож

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 июня 2025, 17:41
ВСУ уничтожили группу врага на Сумском направлении: затрофеили легендарный нож
НРС и НР-2. иллюстративное фото из Википедии

Разведчики 225 отдельного штурмового полка ВСУ уничтожили вражескую группу, которая выдвигалась в направлении Сум.

Источник: видео 225 ОШП

Детали: Штурмовики также взяли трофей - НРС, то есть нож разведчика специальный. По словам военных, это - уникальная разработка 1970-х, которую производили на Тульском оружейном заводе.

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Он сочетает холодное и огнестрельное оружие в одном корпусе. НРС имеет качественное лезвие с пилой на обухе - для перерезания металлических прутьев толщиной до 1 см. Главная особенность - система одиночного выстрела. Прицельная дальность - до 25 метров.

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Командир полка майор Олег Ширяев, осведомленный в ножевом бою, признается: впервые видит такое оружие вживую.

Прямая речь: "Мы действительно долго думали, что нож, который еще и стреляет, - это советский миф. Но когда затрофеили его - убедились: такой экземпляр существует".

Вооруженные силывойнаСумская область
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