ВСУ уничтожили группу врага на Сумском направлении: затрофеили легендарный нож

Разведчики 225 отдельного штурмового полка ВСУ уничтожили вражескую группу, которая выдвигалась в направлении Сум.

Источник: видео 225 ОШП

Детали: Штурмовики также взяли трофей - НРС, то есть нож разведчика специальный. По словам военных, это - уникальная разработка 1970-х, которую производили на Тульском оружейном заводе.

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Он сочетает холодное и огнестрельное оружие в одном корпусе. НРС имеет качественное лезвие с пилой на обухе - для перерезания металлических прутьев толщиной до 1 см. Главная особенность - система одиночного выстрела. Прицельная дальность - до 25 метров.

Розвідники 225 окремого штурмового полку ЗСУ знищили ворожу групу на Сумщині. Захопили незвичний трофей... pic.twitter.com/wnP1sqH0i7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 30, 2025

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Командир полка майор Олег Ширяев, осведомленный в ножевом бою, признается: впервые видит такое оружие вживую.

Прямая речь: "Мы действительно долго думали, что нож, который еще и стреляет, - это советский миф. Но когда затрофеили его - убедились: такой экземпляр существует".