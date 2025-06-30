МЗС: Одна українка постраждала внаслідок аварії автобуса в Румунії
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що внаслідок аварії пасажирського автобуса на північному сході Румунії травмувалася громадянка України. Їй надали необхідну медичну допомогу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС
Деталі: Зовнішньополітичне відомство підтвердило, що поблизу румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю автобуса українського автоперевізника, в якому перебували 60 громадян України, та румунського мікроавтобуса.
Унаслідок зіткнення загинула громадянка Румунії, а ще троє отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них – одна українка.
"Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", – додали в МЗС.
Там зазначили, що за фактом ДТП румунські правоохоронці розпочали кримінальне провадження, а українських водіїв автобуса опитали як свідків. Перевізник згодом надав інший автобус, на якому українці продовжили рух.
Нагадаємо:
- Минулого тижня біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.