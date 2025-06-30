МИД: Одна украинка пострадала в результате аварии автобуса в Румынии
В Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате аварии пассажирского автобуса на северо-востоке Румынии травмировалась гражданка Украины. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД
Детали: Внешнеполитическое ведомство подтвердило, что вблизи румынского города Бакеу произошло ДТП с участием автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины, и румынского микроавтобуса.
В результате столкновения погибла гражданка Румынии, еще трое получили ранения разной степени тяжести, среди них – одна украинка.
"Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – добавили в МИД.
Там отметили, что по факту ДТП румынские правоохранители начали уголовное производство, а украинских водителей автобуса опросили в качестве свидетелей. Перевозчик впоследствии предоставил другой автобус, на котором украинцы продолжили движение.
Напомним:
- На прошлой неделе возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.