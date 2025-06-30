МИД: Одна украинка пострадала в результате аварии автобуса в Румынии

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате аварии пассажирского автобуса на северо-востоке Румынии травмировалась гражданка Украины. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД

Детали: Внешнеполитическое ведомство подтвердило, что вблизи румынского города Бакеу произошло ДТП с участием автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины, и румынского микроавтобуса.

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В результате столкновения погибла гражданка Румынии, еще трое получили ранения разной степени тяжести, среди них – одна украинка.

"Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – добавили в МИД.

Там отметили, что по факту ДТП румынские правоохранители начали уголовное производство, а украинских водителей автобуса опросили в качестве свидетелей. Перевозчик впоследствии предоставил другой автобус, на котором украинцы продолжили движение.

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Напомним: