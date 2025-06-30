Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах, мы готовим наше противодействие – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия вкладывается в беспилотную составляющую и планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Буду говорить с нашими партнерами о новых инвестициях в Украину - в наше оружие. Приоритет – дроны, дроны-перехватчики, дроны для дальнобойных ударов. Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы.

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Я благодарен всем украинским производителям дронов – каждому разработчику, всем, кто старается сейчас активно развивать направление перехватчиков. Это чрезвычайно важно. Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие".

Детали: Также Зеленский отметил, что одна из целей – выйти на системное производство ПВО.