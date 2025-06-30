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Келлог заявив, що саме Росія затягує мирні переговори

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 30 червня 2025, 21:58
Келлог заявив, що саме Росія затягує мирні переговори
Кіт Келлог. Фото - getty images

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що саме Росія, а не Штати чи Україна, тягне час у пошуку мирного врегулювання розвʼязаної нею повномасштабної війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Келлога в соцмережі Х

Деталі: Келлог процитував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що подальший хід мирних переговорів залежить саме від позиції України та США.

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"Останні коментарі Пєскова щодо стану переговорів – це викривлення реальності в дусі Орвелла. Заяви Росії про те, що США та Україна затягують мирні переговори, не мають підстав", – прокоментував посланник Трампа.

Він наголосив, що президент США послідовно й наполегливо виступає за досягнення прогресу у припиненні війни.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні", – додав Келлог.

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Як відомо, представники Києва і Москви провели дві зустрічі у Стамбулі, за підсумками яких вдалось вирішити виключно гуманітарні питання, а не припинення вогню.

Останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів.

Попри це, господар Кремля Володимир Путін заявив, начебто Москва готова до наступної зустрічі з українською делегацією.

СШАросійсько-українська війнапереговори
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