Келлог заявил, что именно Россия затягивает мирные переговоры

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что именно Россия, а не Штаты или Украина, тянет время в поиске мирного урегулирования развязанной ею полномасштабной войны.

Источник: об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Келлог процитировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что дальнейший ход мирных переговоров зависит именно от позиции Украины и США.

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"Последние комментарии Пескова о состоянии переговоров – это искажение реальности в духе Оруэлла. Заявления России о том, что США и Украина затягивают мирные переговоры, не имеют оснований", – прокомментировал посланник Трампа.

Он подчеркнул, что президент США последовательно и настойчиво выступает за достижение прогресса в прекращении войны.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны. Россия не может продолжать тянуть время, одновременно бомбя гражданские объекты в Украине", – добавил Келлог.

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Как известно, представители Киева и Москвы провели две встречи в Стамбуле, по итогам которых удалось решить исключительно гуманитарные вопросы, а не прекращение огня.

Последний раунд встречи в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с набором заранее неприемлемых ультиматумов.

Несмотря на это, хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что якобы Москва готова к следующей встрече с украинской делегацией.