631 дитина загинула в Україні внаслідок агресії РФ — Офіс генпрокурора

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 631 дитина, ще понад 1975 дітей зазнали поранень – такі дані станом на 4 червня 2025 року. Ці цифри не враховують загиблих на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі.

Джерела: Офіс генерального прокурора, МЗС України

Деталі: За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у:

Реклама:

Донецькій області – 646,

Харківській – 495,

Херсонській – 214,

Дніпропетровській – 242,

Київській – 146,

Запорізькій – 185,

Миколаївській – 120,

Сумській – 142.

За даними МЗС, щонайменше 2244 дитини вважаються зниклими безвісти. Росією депортовано або примусово переміщено 19 546 дітей. Понад 1,6 мільйона дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях, де піддаються примусовій русифікації, мілітаризації та пропаганді.

Передісторія: