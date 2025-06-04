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631 дитина загинула в Україні внаслідок агресії РФ — Офіс генпрокурора

Українська правдаСереда, 4 червня 2025, 12:35
631 дитина загинула в Україні внаслідок агресії РФ — Офіс генпрокурора
Фото з відкритих джерел

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 631 дитина, ще понад 1975 дітей зазнали поранень – такі дані станом на 4 червня 2025 року. Ці цифри не враховують загиблих на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі.

Джерела: Офіс генерального прокурора, МЗС України

Деталі: За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у:

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  • Донецькій області – 646,
  • Харківській – 495,
  • Херсонській – 214,
  • Дніпропетровській – 242,
  • Київській – 146,
  • Запорізькій – 185,
  • Миколаївській – 120,
  • Сумській – 142.

За даними МЗС, щонайменше 2244 дитини вважаються зниклими безвісти. Росією депортовано або примусово переміщено 19 546 дітей. Понад 1,6 мільйона дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях, де піддаються примусовій русифікації, мілітаризації та пропаганді.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація фактично визнала, що Росія викрала українських дітей, втім відмовилась говорити про точну кількість.
  • У травні група сенаторів США представила резолюцію, яка вимагає повернення всіх українських дітей, силоміць вивезених до Росії.

дітиОфіс генпрокурораросійсько-українська війнаМЗС
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